Бестемьянова: на месте Загитовой я бы закончила со спортом. Её обожают, что ещё нужно?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала решение российской фигуристки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов национальной сборной.

«Алина взрослая девушка и может принимать собственные решения. На её месте я бы закончила со спортом и занялась другими вещами, которых в жизни очень много: шоу, выступления, учёба. Алина может добиться ещё многого, ведь она очень юный человек. В спорте Загитова добилась всего, о чём можно мечтать. Её обожают, что ещё нужно?» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Загитова возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу и стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.