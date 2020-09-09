Медведева выложила фото с ярким макияжем, Загорски и Спиридонова оценили

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в стильном зелёном костюме и с ярким макияжем.

«В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно», — написала Медведева.

Посмотреть фотографию можно на странице Евгении Медведевой в "Инстаграме".

В комментариях публикацию оценили чемпионка мира 2015 года по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова и российская фигуристка Тиффани Загорски.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).