Забияко: четверной прыжок не пробовала — нужно быть бесстрашной, чтобы на пойти на такое

Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко рассказала об отношении к одной из сильнейших тренеров России и всего мира Этери Тутберидзе.



«Как отношусь к Этери Георгиевне? Положительно. Она очень сильный человек и тренер. Мне очень нравятся люди с таким характером, как у неё», — заявила Забияко в интервью «Команда России».



Также спортсменка поделилась мнением о четверных прыжках в женском фигурном катании.



«Сама четверной не пробовала. Но нужно быть достаточно бесстрашной, чтобы на него пойти. Я с огромным уважением отношусь к девочкам, которые их исполняют. Они просто молодцы.



Слежу ли за фигуркой после завершения карьеры? В качестве эксперта никогда себя не пробовала, как и в комментировании. Но фигурное катание, разумеется, по-прежнему люблю и интересуюсь. Этапы Гран-при, чемпионат Европы прошлого сезона я находила время смотреть. Мне интересно, как развивается наш вид спорта, как выглядят молодые спортивные пары и одиночники. Надеюсь попасть и на контрольные прокаты», — заявила Наталья.