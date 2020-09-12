Глейхенгауз: до сих пор считаю, что Загитова ещё может выступать. Главное — захотеть

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах сборной России, которые проходят в эти дни.



«У нас, кажется, есть закон не свидетельствовать против семьи. Алина нам уже как семья. И даже если в каких-то моментах я с ней не согласен, то всё равно всегда буду на её стороне, буду её поддерживать.



Наверное, я все-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я также хочу, чтобы она выступала, каталась. До сих пор считаю, что она это может, просто должна сама этого хотеть», — цитирует Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.