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Глейхенгауз: до сих пор считаю, что Загитова ещё может выступать. Главное — захотеть

Глейхенгауз: до сих пор считаю, что Загитова ещё может выступать. Главное — захотеть
Фигурное катание / Гран-при 0

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах сборной России, которые проходят в эти дни.

«У нас, кажется, есть закон не свидетельствовать против семьи. Алина нам уже как семья. И даже если в каких-то моментах я с ней не согласен, то всё равно всегда буду на её стороне, буду её поддерживать.

Наверное, я все-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я также хочу, чтобы она выступала, каталась. До сих пор считаю, что она это может, просто должна сама этого хотеть», — цитирует Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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Новости. Фигурное катание
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