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Ксения Синицына пропустит этап Кубка России из-за травмы

Ксения Синицына пропустит этап Кубка России из-за травмы
Фигурное катание / Кубок России 0

Серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года и золотая медалистка командного турнира Игр в Лозанне (Швейцария) Ксения Синицына не выступит на этапе Кубка России в Сызрани, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на тренера фигуристки Светлану Панову.

16-летняя Синицына планировала выступить на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые в эти дни проходят в Москве. Первый этап национального кубка по фигурному катанию пройдет 18–22 сентября в Сызрани.

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