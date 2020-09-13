Ксения Синицына пропустит этап Кубка России из-за травмы

Серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года и золотая медалистка командного турнира Игр в Лозанне (Швейцария) Ксения Синицына не выступит на этапе Кубка России в Сызрани, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на тренера фигуристки Светлану Панову.



16-летняя Синицына планировала выступить на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые в эти дни проходят в Москве. Первый этап национального кубка по фигурному катанию пройдет 18–22 сентября в Сызрани.