Плющенко назвал запрет на четверные прыжки в короткой программе ущемлением прав женщин

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выступил решительно против решения Международного союза конькобежцев (ISU) запретить выполнение фигуристками четверных прыжков в короткой программе.



«Нужно обязательно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Если мужчинам можно прыгать четверные, почему женщинам нельзя? Это неравные условия, особенно в наше время. Настоятельно прошу рассмотреть, чтобы четверные прыжки включали в короткие программы.



Нельзя останавливать женское одиночное катание, его надо двигать вперёд. Мы должны идти в ногу со временем, нельзя идти по пути упрощения. Мы в своё время поднимали планку, двигали вперёд фигурное катание, и в том числе четверные прыжки, когда нам говорили — зачем они нужны. Хотя, конечно, надо уметь качественно и быстро вращаться, скользить, делать петли, твиззлы, скобы — этого никто не отменяет.



Понимаю, почему это делается, но это всё-таки спорт. Это и искусство, но прежде всего спорт. И ущемлять права женщин нельзя, и они меня в этом поддержат, уверен», — цитирует Плющенко ТАСС.