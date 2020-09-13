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Плющенко назвал запрет на четверные прыжки в короткой программе ущемлением прав женщин

Плющенко назвал запрет на четверные прыжки в короткой программе ущемлением прав женщин
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выступил решительно против решения Международного союза конькобежцев (ISU) запретить выполнение фигуристками четверных прыжков в короткой программе.

«Нужно обязательно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Если мужчинам можно прыгать четверные, почему женщинам нельзя? Это неравные условия, особенно в наше время. Настоятельно прошу рассмотреть, чтобы четверные прыжки включали в короткие программы.

Нельзя останавливать женское одиночное катание, его надо двигать вперёд. Мы должны идти в ногу со временем, нельзя идти по пути упрощения. Мы в своё время поднимали планку, двигали вперёд фигурное катание, и в том числе четверные прыжки, когда нам говорили — зачем они нужны. Хотя, конечно, надо уметь качественно и быстро вращаться, скользить, делать петли, твиззлы, скобы — этого никто не отменяет.

Понимаю, почему это делается, но это всё-таки спорт. Это и искусство, но прежде всего спорт. И ущемлять права женщин нельзя, и они меня в этом поддержат, уверен», — цитирует Плющенко ТАСС.

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