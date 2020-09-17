Ещё два российских фигуриста перешли в академию Евгения Плющенко

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» пополнилась ещё двумя юными фигуристами — состав группы пополнили Леонид Свириденко и Валерия Шульская. Об этом сообщается на официальной странице академии в «Инстаграме».



19-летний Свириденко ранее тренировался в Санкт-Петербурге, в тренерской группе Олега Татаурова. В сезоне-2019/2020 Алексей выступал на Кубке России, где стал победителем одного из этапов, на чемпионате России 2020 года в Красноярске занял 13-е место.



16-летняя Шульская на чемпионате России 2020 года заняла восьмое место. Её предыдущим тренером является Елена Михайлова из Оренбурга.



Напомним, в это межсезонье академия Плющенко пополнилась четырьмя бывшими ученицами Этери Тутберидзе: Александрой Трусовой, Алёной Косторной, Вероникой Жилиной и Ариной Парсеговой.