Евгения Медведева рассказала, как предпочитает одеваться

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о предпочтениях в стиле одежды.
«У меня только два стиля, и я стараюсь их не комбинировать между собой. Мне кажется, что я в этом не очень разбираюсь, и поэтому я выбрала для себя максимальную чистоту. Если я надеваю спортивный стиль, то это будут только спортивные вещи, если кэжуал, то скорее спокойную классику.
Я очень люблю осеннюю одежду – ботильоны на каблуках, пальто, шляпки и сумки из эко-кожи. Я люблю базу и больше строгости во внешнем виде. Если я надеваю украшения, то они все будут из одного металла – если жёлтое золото, то серьги, кольца и браслеты должны быть одного цвета.
В моём гардеробе больше кроссовок, чем классических ботинок или каблуков, – это же намного удобней, особенно если кроссовки комфортные и мягкие. Когда я тренируюсь, я надеваю обтягивающие тайтсы, топ или футболку. На катке обычно +15, но мы все тренируемся в футболках. Уже привыкли.
В повседневной жизни я надеваю оверсайз-толстовки, худи, часто из мужского отдела самого большого размера. В них я прямо живу.
Раньше мне нравился такой стиль: вязаные высокие разноцветные чулки, яркие юбки и массивные кроссовки. Сейчас я бы такое уже не стала носить. Яркие цвета в одежде я люблю, но теперь стараюсь использовать более мягкие оттенки.
Мне очень нравится, как выглядит Зендая [американская актриса и певица] – она потрясающая! И внешне, и её фигура, и то, как она поёт и танцует, играет, одевается – всё!
Иногда у неё бывают слишком яркие наряды, и на ней они выглядят фантастически. Я знаю, что, если надену что-то подобное, мне оно, к сожалению, не пойдёт», — приводятся её слова в официальной группе Nike во «ВКонтакте».
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