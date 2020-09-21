Артемьева и Назарычев выиграли первый этап Кубка России в соревнованиях спортивных пар

Фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли соревнования спортивных пар на первом этапе Кубка России в Сызрани. За прокат произвольной программы спортсмены получили 128,80 балла. Суммарный результат Юлии и Михаила — 198,72 балла.

На втором месте — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (190,70 = 67,53 + 123,17). Третьими стали Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, получившие 186,64 балла (63,31 + 123,33).

Второй этап Кубка России пройдет в Москве с 10 по 13 октября.

Кубок России, 1-й этап. Сызрань. Спортивные пары

1. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 198,72

2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 190,70

3. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 186,64

4. Карина Акопова – Никита Рахманин – 179,62.