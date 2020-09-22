Горшков объяснил, почему фигуристка Ющенкова была допущена до участия в Кубке России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объяснил, по какой причине фигуристке Виктории Ющенковой, ранее выступавшей под флагом Израиля, разрешили выступать на Кубке России.

Напомним, по окончании выступления женщин на первом этапе Кубка России в Сызрани выяснилось, что на старт соревнований выходила спортсменка, которая не могла быть заявлена на национальный турнир. Речь о Ющенковой, которая в сезоне-2019/2020 выступала за Израиль на юниорском этапе Гран-при во Франции.

«Ющенкову допустили до участия, потому что была представлена заявка от комитета по спорту Ленинградской области», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.