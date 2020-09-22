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Горшков: Радионова пробивала дорогу нашим фигуристкам к лидерству

Горшков: Радионова пробивала дорогу нашим фигуристкам к лидерству
Фигурное катание 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение 21-летней фигуристки Елены Радионовой завершить карьеру. Спортсменка объявила об этом сегодня, 22 сентября.

«Лена — очень талантливая спортсменка. Она многое сделала для развития нашего одиночного катания, была в числе тех, кто пробивал дорогу нашим девушкам к лидерству», — цитирует Горшкова ТАСС.

Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013, 2014), серебряный (2013, 2016) и бронзовый (2014) призёр чемпионата России, чемпионка России (2015), серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призёр чемпионата мира (2015), двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017).

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