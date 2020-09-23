«Я же пришёл кататься с Плющенко». 19-летний фигурист рассказал о переезде в Москву

19-летний фигурист Леонид Свириденко, который занял 13-е место на последнем чемпионате России, рассказал, что перешёл в академию Евгения Плющенко полторы недели назад. В Санкт-Петербурге он занимался в СШОР «Звёздный лёд» у Олега Татаурова.

«Почему решил перейти в академию Плющенко? Честно говоря, какой-то определённой причины не было. Такое решение не приходит в голову в один момент. Грубо говоря, в какой-то момент сидишь и думаешь: «А что если бы я катался не здесь?» Анализируешь, ищешь аргументы за и против. Никаких претензий к предыдущему тренеру не было. Наоборот, благодарен ему за проделанную работу.

Просто, наверное, возросли запросы и к себе, и к тренировочному процессу. Стало казаться, что перестал выходить из зоны комфорта, что не хватает нагрузки, что могу делать больше и лучше, быть в лучшей форме. Это и подтолкнуло. Надо идти дальше, развиваться, а мне показалось, что я остановился. Нужно было немножко дать себе пинок под зад. Так что перешёл из-за перспектив и условий.

Разговаривал ли уже с Евгением Плющенко? Конечно-конечно! Я же пришёл кататься с ним. Евгений Викторович присутствует на всех тренировках. В основном выстраивает работу со мной, уже показал много интересного. Ещё работаю с Сергеем Александровичем Розановым», — приводит слова Свидренко «Спорт день за днём».