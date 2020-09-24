Плющенко пошутил над Тутберидзе, спародировав переписку Рудковской с Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пошутил над тренером Этери Тутберидзе, которая ранее выложила переписку его супруги Яны Рудковской с фигуристкой Алиной Загитовой. Плющенко предположил в «сториз» своего «инстаграма», как могла бы выглядеть переписка Тутберидзе с его семилетним сыном Сашей, если бы тренер решила пригласить его в свою команду.

– Привет, Сашенька, привет, Гном Гномыч, хочешь у меня тренироваться?

– Здравствуйте, Этери Георгиевна. А на каких условиях?

– 50 на 50 с призовых, со всех шоу, рекламы и ТВ-проектов! Да и о 30 тысячах в конверте ежемесячно не забудь.

– Немало, Этери Георгиевна, немало… А почему же 30 тысяч, школа же государственная?

– Это старая, но добрая традиция благодарности тренеру, малыш!

– А кто будет мой «инстаграм» вести, если я к вам перейду?

– А кто сейчас ведёт, Сашенька?

– Сейчас мама!

– А-а-а, ну если перейдёшь, то, конечно же, я! А что ты сейчас прыгаешь, Сашенька?

– Все двойные, Этери Георгиевна!

– А… Все двойные… Ну как папа тебя всем тройным научит, так я тебя жду!

– Но почему, Этери Георгиевна?

– Да потому что, Сашенька, я беру детей только со всеми тройными. Так что как-то так, дорогой, как-то так!

«Шутка дня! Ну с такими условиями, Саня, ты точно далеко не уедешь», – написал Плющенко.