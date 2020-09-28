Директор «Самбо-70» объяснил, почему Алина Загитова не приехала на юбилей школы

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не присутствовала на торжественной линейке, посвящённой 50-летнему юбилею школы. Напомним, флаг России поднимала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
По словам Лайшева, это произошло из-за занятости Загитовой в проекте «Ледниковый период».
«Да, у неё съёмки. Она занимается «Ледниковым периодом». Дай бог ей счастья», — цитирует его Sport 24.
«Она молодец, умница, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения — хороший, добрый человек. Всё, что могла сделать на первом этапе своего жизненного пути, она сделала. Захочет — сможет сделать ещё, не захочет — счастья ей в жизни», — добавил Лайшев.
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