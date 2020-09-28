Тарасова и Морозов не выступят на втором этапе Кубка России в Москве

Двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов снялись со второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 10 по 13 октября, сообщил тренер пары Максим Траньков. Причина в том, что Морозову, заболевшему в середине сентября коронавирусом, ещё не разрешили тренироваться.
«Сегодня к Владимиру приходили из Роспотребнадзора, он прошёл контрольный тест. Чувствует себя хорошо, и, если результат будет отрицательный, приступим к подготовке к этапу Гран-при в США. Он по-прежнему в планах, но мы будем смотреть, как будут готовы, постараемся успеть.
Ко второму этапу Кубка России ребята подготовиться никак не успевают. Они могут попасть только на последний этап — пятый, он тоже пройдёт в Москве. А дальше посмотрим, возможно, в зачёт пойдёт выступление на этапе Гран-при в США", — приводит слова Транькова ТАСС.
Ранее Тарасова и Морозов пропустили контрольные прокаты и первый этап Кубка России в Сызрани. На пятый этап соревнований в Москве (5-8 декабря) заявлены чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
«У ребят остаётся один этап Кубка России, но там федерация уже будет смотреть. Болезнь — уважительная причина, тут всё официально, так что федерация решит, на какие этапы нас дозаявить, можно ли нас объединить с действующими чемпионами России на одном этапе. Это уже не от нас будет зависеть.
Думаю, всё будет нормально, нас заверили, что проблем не должно быть. В федерации понимают, какое сейчас время, место форс-мажору есть у всех, не только у Тарасовой и Морозова. Дай бог, чтобы ни у кого ничего не случилось, но федерация имеет варианты на случай возникновения подобных ситуаций", — сказал Траньков.
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