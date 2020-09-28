Попова с подачи Туктамышевой поставит Павлюченко и Ходыкину номер под музыку Blackpink

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, поставит спортивной паре Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показательный номер под музыку одной из самых популярных южнокорейских кей-поп-групп Blackpink.

Идея номера принадлежит Павлюченко, недавно покрасившей волосы в розовый цвет. Предложение Денису Дарья сделала на своей странице в «Инстаграме».

«Может быть, показательный под Blackpink? Денис, что думаешь?» — написала Павлюченко.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Павлюченко в «Инстаграме».

Ходыкин ответил: «Ну, если уж на то пошло, то под bts».

«Этот показательный точно должна ставить Бетина Попова», — отреагировала в комментария Елизавета Туктамышева.

«Дашка Павлюченко покрасилась в розовый цвет, а у одной из солисток группы такой же цвет волос. Да, буду ставить ребятам показательный номер под Blackpink. Только пока не знаем, где можно будет его показать, учитывая обстановку. У меня уже есть опыт постановок программ и одиночникам, и парникам», — приводит слова Поповой РИА «Новости».

Blackpink – южнокорейский кей-поп-квартет, чей сингл Kill This Love стал абсолютным рекордсменом на YouTube по просмотрам за сутки (более 56 млн в первые 24 часа после релиза). За 4 года в активе Blackpink более 200 номинаций, более 137 побед, а также свыше 36 наград на различных музыкальных шоу.

Кей-поп — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.