Чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре завершили карьеру

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, выступавшие в парном катании, завершили профессиональную карьеру, сообщает L'Équipe со ссылкой на Французскую федерацию ледовых видов спорта.

33-летняя Джеймс и 29-летний Сипре начали выступать вместе в 2010 году. Весной 2019-го пара решила взять перерыв на год, чтобы лучше подготовиться к олимпийскому сезону, и с тех пор не принимала участия в соревнованиях.

Морган Сипре и Ванесса Джеймс — чемпионы Европы (2019), бронзовые призёры чемпионата мира (2018), победители финала Гран-при (2018), шестикратные чемпионы Франции, а также двукратные победители турнира серии «челленджер» Autumn Classic International и бронзовые медалисты зимней Универсиады.