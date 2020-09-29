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Чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре завершили карьеру

Чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре завершили карьеру
Фигурное катание 0

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, выступавшие в парном катании, завершили профессиональную карьеру, сообщает L'Équipe со ссылкой на Французскую федерацию ледовых видов спорта.

33-летняя Джеймс и 29-летний Сипре начали выступать вместе в 2010 году. Весной 2019-го пара решила взять перерыв на год, чтобы лучше подготовиться к олимпийскому сезону, и с тех пор не принимала участия в соревнованиях.

Морган Сипре и Ванесса Джеймс — чемпионы Европы (2019), бронзовые призёры чемпионата мира (2018), победители финала Гран-при (2018), шестикратные чемпионы Франции, а также двукратные победители турнира серии «челленджер» Autumn Classic International и бронзовые медалисты зимней Универсиады.

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