Щербакова: если смогу вставить тройной аксель в программу, это будет победа над собой

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о планах на будущее.

«Мой путь в спорте только начинается, и у меня далеко не всё, что хочу воплотить, уже есть. Хочу изучать новые элементы, развиваться, улучшать в целом программы, чтобы были интереснее.



Сейчас работаю над тройным акселем. Этот прыжок мне тяжелее даётся, даже чем четверные прыжки. Это будет победой над собой, если смогу сделать этот прыжок на тренировках и дальше вставлять его в соревновательную программу.



Есть и глобальные цели в плане Олимпиады. Это самый главный старт для любого спортсмена. Очень хотелось бы отобраться на Олимпиаду, показать там максимум своих возможностей. Ещё ни разу не была на чемпионате мира, так как предыдущий отменили из-за коронавируса. Поэтому, конечно, это остаётся нереализованной целью, к которой буду стремиться», — сказала Щербакова в интервью для Nike.