Анна Щербакова получила от поклонников букет, который выше её роста

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Анна Щербакова получила в подарок от поклонников букет роз, длина которых значительно превышает рост спортсменки. Фотография Анны с высоченным букетом опубликована на странице команды тренера Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

«Воооооот такой букет от поклонников Анны Щербаковой», — написано под фото.

Фото можно посмотреть на странице команды тренера Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Судя по фотографии, высота роз никак не менее 2 метров (высота стандартной двери), рост Щербаковой, по данным «Википедии», составляет 1 метр и 54 сантиметра.

Неделю назад Щербакова стала победительницей первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который прошёл в Сызрани.