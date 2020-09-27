Анна Щербакова получила от поклонников букет, который выше её роста
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию 16-летняя Анна Щербакова получила в подарок от поклонников букет роз, длина которых значительно превышает рост спортсменки. Фотография Анны с высоченным букетом опубликована на странице команды тренера Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
«Воооооот такой букет от поклонников Анны Щербаковой», — написано под фото.
Фото можно посмотреть на странице команды тренера Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Судя по фотографии, высота роз никак не менее 2 метров (высота стандартной двери), рост Щербаковой, по данным «Википедии», составляет 1 метр и 54 сантиметра.
Неделю назад Щербакова стала победительницей первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который прошёл в Сызрани.
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