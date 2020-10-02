Фёдор Климов: понимаю, что без скандалов в фигурном катании никак

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в команде Фёдор Климов, выступавший в спортивной паре с Ксенией Столовой, рассказал о своём отношении к скандалам в фигурном катании.

«Для жизни, конечно, лучше бы этих скандалов не было. Когда я ещё был спортсменом, пытался читать новости, но быстро отказался от этого. Это нонсенс, но я не знал, кто где катается, у кого какие программы, что случилось. По большому счёту, я пока катался, то не интересовался фигурным катанием. Вообще не знал, что происходит. А то зайдёшь – нет-нет, да и про себя что-то прочитаешь, неприятно становится. Спортсменам было бы лучше, если бы вокруг не было такого ажиотажа.

С другой стороны, сейчас я понимаю, что без этого никак. Это подогревает интерес. Но можно было бы всё это почище делать, хотелось бы, чтобы новости были интересными, но без грязи», — приводит слова Климова Sports.ru.