Ирина Слуцкая: информация о моей болезни стала сенсацией. Пишут, что я «склею ласты»

Двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая была неприятно удивлена, что СМИ как новость преподнесли информацию о заболевании, с которым она борется 17 лет, чего никогда не скрывала.

«Вчера была открыта Америка — Слуцкая неизлечимо больна. Весь Интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». Было удивительно это читать. С васкулитом уже живу 17 лет. Что называется, не дождётесь. И даже не 10 и не 20 раз об этом говорила. Информация стара и древняя, как вымерший мамонт. Но именно вчера это почему-то стало сенсацией.



Эта история обросла безумными подробностями. Очень удивилась количеству сообщений с предложением помощи. Меня «лечили» там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить. Для этого существуют врачи, которым я верю.



Никогда не делаю акцент на заболевании, потому что у меня в жизни много достижений было и есть на сегодняшний день. Мне есть что рассказать про себя. Думаю, ещё много времени пройдёт, прежде чем мои рекорды будут побиты. Горжусь, что первой исполнила сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Горжусь, что занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что болею.



Рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям. Чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и «готовились». Очень рада, что многих вдохновляю. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я. Будьте здоровы!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».