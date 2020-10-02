Чемпионка мира Ирина Слуцкая призналась, что больна неизлечимой болезнью

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимом заболевании, из-за которого ей приходится принимать гормональные препараты.

«Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю.

Я напрямую спрашивала врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребёнок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, всё обошлось и малыш родился здоровым», — рассказала Слуцкая в видео, размещённом на сайте Teleprogramma.pro.