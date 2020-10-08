Фигуристка Нугуманова тренировалась с переломом ноги на обезболивающих

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, отказавшаяся от выступления на втором этапе Кубка России, который пройдёт в Москве, рассказала о своей травме. Ранее спортсменка сообщила, что сломала ногу.

«Это произошло месяц назад. На улице я подвернула ногу и почувствовала резкую боль, которая вскоре стихла, и я смогла ходить, но остался небольшой отёк. Мы решили, что это было растяжение, и не пошли к врачу, а я продолжила тренироваться. Пила обезболивающее, так как нога в каком-то положении болела. Так и работала. В один из дней я больно упала на ногу, и мы решили сделать рентген. Врач сказал, что это был перелом, но он уже сросся.

Сейчас я чувствую, что в ноге всё ещё иногда потягивает. Поэтому решили не выступать на этапе Кубка России в Москве. Но я тренируются и делаю все процедуры. Думаю, время вылечит», — цитирует Нугуманову Sport24.

Спортсменка сообщила также, что планирует выступить на традиционном мемориале Николая Панина-Коломенкина, который будет проходить в Санкт-Петербурге с 13 по 16 октября.