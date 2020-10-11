Аннабель Морозов и Андрей Багин — победители второго этапа Кубка России в танцах на льду

Аннабель Морозов и Андрей Багин стали победителями второго этапа Кубка России в Москве среди танцевальных дуэтов.

За исполнение произвольной программы дуэт получил от судей 120,97 балла, опередив занявших второе место Екатерину Миронову и Евгения Устенко более чем на 30 очков. Третье место заняли Софья Карташова и Илья Карпов.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва.

Танцы на льду. Произвольная программа



Аннабель Морозов / Андрей Багин (Пермский край) — 120,97 (сумма — 198 баллов)

Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 89, 14 (149,56)

Софья Карташова / Илья Карпов (Свердловская область) — 78,98 (130,15)

Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) — снялись (89,52)

Елизавета Пасечник / Егор Колосовский (Нижегородская область) — снялись (40,67)