Аннабель Морозов и Андрей Багин — победители второго этапа Кубка России в танцах на льду

Аннабель Морозов и Андрей Багин стали победителями второго этапа Кубка России в Москве среди танцевальных дуэтов.
За исполнение произвольной программы дуэт получил от судей 120,97 балла, опередив занявших второе место Екатерину Миронову и Евгения Устенко более чем на 30 очков. Третье место заняли Софья Карташова и Илья Карпов.
Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва.
Танцы на льду. Произвольная программа
Аннабель Морозов / Андрей Багин (Пермский край) — 120,97 (сумма — 198 баллов)
Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 89, 14 (149,56)
Софья Карташова / Илья Карпов (Свердловская область) — 78,98 (130,15)
Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) — снялись (89,52)
Елизавета Пасечник / Егор Колосовский (Нижегородская область) — снялись (40,67)
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