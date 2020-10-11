Синицина и Кацалапов из-за травмы не сумели завершить произвольный танец на Кубке России

Виктория Синицина и Никита Кацалапов не сумели завершить произвольную программу и снялись со второго этапа Кубка России в Москве. Причиной стала травма колена Виктории.
После короткой программы Синицина и Кацалапов лидировали среди танцевальных дуэтов. За исполнение ритм-танца дуэт получил от судей 89,52 балла, опередив занявших второе место Аннабель Морозову и Андрея Багина более чем на 11 очков. Третьими перед произвольным танцем были Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019). По итогам ритм-танца на этапе Кубка России в Москве они занимают первое место. Произвольный танец пары должны представить в воскресенье.
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