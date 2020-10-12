Падения Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве. Видео

14-летняя Камила Валиева на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве представила произвольную программу, поставленную на знаменитую композицию «Болеро» композитора Мориса Равеля.

Исполнение получилось неудачным. Валиева упала с первого четверного тулупа, второй в каскаде с двойным сделала идеально, но затем упала с тройного лутца, а когда решила повторить прыжок в каскаде, не сумела добавить к нему второй.

После идеального исполнения короткой программы, в которой не было элементов ультра-си Валиева опережала занимавшую третье место Александру Трусову, перешедшую в межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, на 10 баллов, а в итоге уступила ей 7.

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