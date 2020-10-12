Трусова упала, но обошла команду Тутберидзе, Плющенко показал «лайк». Фото с Кубка России
Александра Трусова стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным, и упала при приземлении с четверного лутца. Этот контент позволил ей опередить лидировавшую после короткой программы Камилу Валиеву, которая отлично исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным, но упала с сольного четверного тулупа. Обе фигуристки не справились с одним из каскадов, Валиева также упала с тройного лутца.
Третье место заняла Дарья Усачёва, чисто откатавшая программу без четверных прыжков.
Лучшие кадры с Кубка России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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