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Трусова упала, но обошла команду Тутберидзе, Плющенко показал «лайк». Фото с Кубка России

Трусова выиграла второй этап Кубка России
Трусова упала, но обошла команду Тутберидзе, Плющенко показал «лайк». Фото с Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Александра Трусова стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным, и упала при приземлении с четверного лутца. Этот контент позволил ей опередить лидировавшую после короткой программы Камилу Валиеву, которая отлично исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным, но упала с сольного четверного тулупа. Обе фигуристки не справились с одним из каскадов, Валиева также упала с тройного лутца.

Третье место заняла Дарья Усачёва, чисто откатавшая программу без четверных прыжков.

Лучшие кадры с Кубка России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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