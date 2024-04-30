Фигуристка Елена Радионова и футболист Константин Кучаев станут родителями

Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова, чемпионка России и призёр чемпионатов мира и Европы, сообщила, что она и её муж, известный футболист Константин Кучаев, играющий за нижегородский футбольный клуб «Пари НН», станут родителями. Фотографию, анонсирующую это событие, Радионова опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Елены Радионовой

«Наш мир», — написала Радионова под фотографией, сопроводив слова смайлом с сердечком.

Напомним, летом 2023 года Радионова вышла замуж за Константина Кучаева, который в тот момент играл в московском ЦСКА. Ранее футболист выступал на правах аренды за казанский «Рубин», а также играл за «Мастер-Сатурн». Сейчас Кучаев выступает за футбольный клуб «Пари Нижний Новогород». На данный момент команда занимает 11-е место, проиграв шесть последних матчей после паузы на игры сборных, и может опуститься в зону стыковых матчей.