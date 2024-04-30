Роман Савосин заявил, что одна из его программ к следующему сезону будет экспериментом

Российский фигурист Роман Савосин рассказал о программах следующего сезона. По словам спортсмена, одна из программ будет в привычном для зрителя стиле, но другая станет экспериментом как для фигуриста, так и для его поклонников.

«Короткую программу поставил Николай Шелякин, спортсмен из нашей группы. Мне было интересно с ним поработать. Произвольную программу поставил Егор Мурашов. Он в прошлом году поставил короткую программу, решили в этом году поставить произвольную. Про одну из программ: однозначно меня видели в таком стиле. Но другая будет экспериментом», — приводит слова Савосина ТАСС.

Напомним, Роман Савосин является вице-чемпионом мира среди юниоров 2019 года. Первый сезон после отстранения российских фигуристов от международных стартов он пропустил из-за травмы, но в прошедшем сезоне-2023/2024 стал двукратным серебряным призёром этапов Гран-при России, а также занял седьмое место на чемпионате России и пятое — на Спартакиаде сильнейших.