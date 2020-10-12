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Трусова показала большой букет, который ей подарили после победы на Кубке России. Фото

Трусова показала большой букет, который ей подарили после победы на Кубке России. Фото
Фигурное катание / Кубок России 0

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию букета, который ей подарили после победы на втором этапе Кубка России в Москве. Напомним, Трусова опередила Камилу Валиеву и Дарью Усачёву, ставших второй и третьей соответственно.

«Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам: Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, Сергею Андреевичу Алексееву, а также Марии Валерьевне Боровиковой и Марине Александровне Акелькиной — всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее.

Отдельное спасибо моим болельщикам! Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

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