Трусова показала большой букет, который ей подарили после победы на Кубке России. Фото

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию букета, который ей подарили после победы на втором этапе Кубка России в Москве. Напомним, Трусова опередила Камилу Валиеву и Дарью Усачёву, ставших второй и третьей соответственно.

«Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам: Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, Сергею Андреевичу Алексееву, а также Марии Валерьевне Боровиковой и Марине Александровне Акелькиной — всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее.

Отдельное спасибо моим болельщикам! Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Трусовой.