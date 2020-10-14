«Натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот». Директор «Самбо-70» резко ответил Плющенко

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев резко ответил на слова двукратного чемпиона ОИ по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Напомним, Лайшев, комментируя результаты второго этапа Кубка России в Москве, заявил, что Александра Трусова «с Плющенко ни в чём не прибавила и не прибавит». После этого Евгений заявил, что «скоро директора отправят на пенсию».
«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться. Но что он сделал как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который работает у меня. Я своего тренера должен защитить?
И не только её, а всех детей нашей школы, которые встречали с соревнований и провожали ту же Трусову. А он взял и сломал всю систему. И ещё неизвестно, что у Плющенко там получится. Он ещё никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — приводятся слова Лайшева на сайте телекомпании «Новый Век».
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