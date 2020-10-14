Ягудин высмеял конфликт Плющенко и Лайшева, Евгений отреагировал. Видео

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин выложил в «Инстаграм» забавное видео, посвящённое конфликту двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко и директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.

Напомним, Лайшев, комментируя результаты второго этапа Кубка России в Москве, заявил, что Александра Трусова «с Плющенко ни в чём не прибавила и не прибавит». После этого Евгений заявил, что «скоро директора отправят на пенсию».

«Лёха, молодец, садись, пять! Ты в следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе», — написал Плющенко в комментариях.

«Женёк, спасибо за пятёрку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь», — ответил Ягудин.

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru