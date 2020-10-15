Тренер 15-летней Фроловой: Аня уже почти разучила четверной тулуп

Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Анны Фроловой, рассказал, что она уже почти освоила четверной тулуп. Напомним, на втором этапе Кубка России в Москве 15-летняя Фролова заняла четвёртое место.
«С одной ошибочкой прокатала. Трудимся над раскатом, над высотой, над стабильностью. И четверной тулуп она уже практически способна сделать. Надеемся, что в скором будущем освоим, но сделать прыжок в моём понимании – это исполнить его восемь раз из 10 попыток. Тогда он выучен. А когда один проскакивает, это пока незачёт. Пока четверной мы учим.
В этом году Аня прямо очень хорошо работает. Надеюсь, всё сложится. Свои два этапа Кубка России она уже откатала, теперь будет полноценно готовиться к чемпионату России», — приводит слова тренера «Р-Спорт».
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