13-летняя Софья Самоделкина начала разучивать четверной риттбергер

Российская фигуристка Софья Самоделкина изучает четверной риттбергер, четверной сальхов уже отрабатывается в произвольной программе вместе с тройным акселем. Об этом рассказал её тренер Сергей Давыдов.
13-летняя Самоделкина приняла участие в августовских контрольных прокатах юниорской сборной России, на которых продемонстрировала аксель в три с половиной оборота. После этого она пока не выступала на соревнованиях.
«Тренируемся, учим ещё один четверной – риттбергер. Пока не могу сказать, что мы его делаем, но работаем над ним. Покажем ли его на ближайших соревнованиях, зависит от того, как будем работать. У нас ещё есть время.
По плану она выступит на двух последних этапах [Кубка России]. Пока нарабатываем четверной сальхов и тройной аксель в произвольной. Состояние у Софьи, тьфу-тьфу-тьфу, отличное», — цитирует Давыдова «Р-Спорт».
- 14 октября 2020
-
12:38
-
12:03
-
11:19
-
10:33
-
10:23
-
10:02
-
00:31
-
00:25
- 13 октября 2020
-
21:22
-
20:25
-
18:25
-
18:18
-
17:13
-
14:33
-
13:08
-
13:00
-
12:41
-
11:41
-
11:22
-
00:44
- 12 октября 2020
-
23:41
-
23:19
-
21:52
-
20:17
-
19:37
-
18:45
-
18:31
-
17:34
-
16:34
-
16:04
-
14:17
-
13:33
-
12:39
-
11:24
-
11:24