13-летняя Софья Самоделкина начала разучивать четверной риттбергер

Российская фигуристка Софья Самоделкина изучает четверной риттбергер, четверной сальхов уже отрабатывается в произвольной программе вместе с тройным акселем. Об этом рассказал её тренер Сергей Давыдов.

13-летняя Самоделкина приняла участие в августовских контрольных прокатах юниорской сборной России, на которых продемонстрировала аксель в три с половиной оборота. После этого она пока не выступала на соревнованиях.

«Тренируемся, учим ещё один четверной – риттбергер. Пока не могу сказать, что мы его делаем, но работаем над ним. Покажем ли его на ближайших соревнованиях, зависит от того, как будем работать. У нас ещё есть время.

По плану она выступит на двух последних этапах [Кубка России]. Пока нарабатываем четверной сальхов и тройной аксель в произвольной. Состояние у Софьи, тьфу-тьфу-тьфу, отличное», — цитирует Давыдова «Р-Спорт».