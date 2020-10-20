Жулин: кажется, Загитова не вернётся в спорт. Всё закончится

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях как минимум до конца 2020 года.

«Конечно, было бы ожидаемо, если Загитова пропустит соревнования в 2020 году. Как она может выступать, если она в «Ледниковом периоде» вовсю работает?

Захочет ли Алина вернуться в спорт после «Ледникового периода»? Думаю, что всё закончится. Мне кажется, что в спорт она не вернётся», — цитирует его Sport24.

Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».