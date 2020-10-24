Фигурист Михаил Коляда стал победителем этапа Кубка России в Сочи
Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда стал победителем третьего этапа Кубка России в мужском одиночном катании. Коляда, для которого этого был первый старт после годичного перерыва, в произвольной программе уступил Андрею Мозалёву, исполнившему, кроме четверного тулупа, флип в 4 оборота. Однако по сумме баллов за две программы Михаил значительно превзошёл всех соперников.
Чемпион Европы Дмитрий Алиев, недавно приступивший к тренировкам после травмы, откатал облегчённый вариант программы и занял итоговое третье место.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Мужчины
1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 283,44
2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 274,44
3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми) – 250,71
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