Фигурист Михаил Коляда стал победителем этапа Кубка России в Сочи

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда стал победителем третьего этапа Кубка России в мужском одиночном катании. Коляда, для которого этого был первый старт после годичного перерыва, в произвольной программе уступил Андрею Мозалёву, исполнившему, кроме четверного тулупа, флип в 4 оборота. Однако по сумме баллов за две программы Михаил значительно превзошёл всех соперников.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев, недавно приступивший к тренировкам после травмы, откатал облегчённый вариант программы и занял итоговое третье место.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Мужчины

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 283,44

2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 274,44

3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми) – 250,71