Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Фигурист Михаил Коляда стал победителем этапа Кубка России в Сочи

Фигурист Михаил Коляда стал победителем этапа Кубка России в Сочи
Фигурное катание / Кубок России 0

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда стал победителем третьего этапа Кубка России в мужском одиночном катании. Коляда, для которого этого был первый старт после годичного перерыва, в произвольной программе уступил Андрею Мозалёву, исполнившему, кроме четверного тулупа, флип в 4 оборота. Однако по сумме баллов за две программы Михаил значительно превзошёл всех соперников.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев, недавно приступивший к тренировкам после травмы, откатал облегчённый вариант программы и занял итоговое третье место.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Мужчины

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 283,44
2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 274,44
3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург – Республика Коми) – 250,71

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 3, Сочи
Мужчины. Произвольная программа
24 октября 2020, суббота. 18:40 МСК
Окончено
1
Михаил Коляда
Санкт-Петербург
283.44
2
Андрей Мозалёв
Санкт-Петербург
274.44
3
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург - Коми
250.71
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020