Коляда, Туктамышева, Самодурова и Гулякова выступят на турнире Ice Star в Минске
С 28 октября по 1 ноября в Минске пройдёт турнир серии «челленджер» Ice Star 2020, сообщает пресс-служба Белорусского союза конькобежцев на официальном сайте.
На турнир отправятся россиянки Анастасия Гулякова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, а также фигуристы Максим Коляда и Евгений Семененко.
В прошлом году победителями турнира стали Самодурова, которая выиграла как короткую, так и произвольную программу, и россиянин Сергей Воронов.
Вчера, 24 октября, Туктамышева и Самодурова выступили на третьем этапе Кубка России в Сочи. После короткой программы Туктамышева, набрав 76,36 балла, занимает третье место, Самодурова — пятое (65,26). Сегодня, 25 октября, фигуристки представят произвольную программу.
Кубок России по фигурному катанию в Сочи. Произвольная программа у женщин начнётся в 17:30
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