Кубок России по фигурному катанию в Сочи. Произвольная программа у женщин начнётся в 17:30
Сегодня, 25 октября, на третьем этапе Кубка России в Сочи фигуристки представят произвольную программу. Прямая трансляция соревнований начнётся в 17:30 мск.
После короткой программы на этапе лидирует москвичка Дарья Усачёва. Победительница первого этапа соревнований Анна Щербакова уступила одногруппнице около одного балла. Елизавета Туктамышева на первом же старте в сезоне исполнила тройной аксель, но судьи поставили ей третьи оценки дня.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Женщины. Короткая программа
1. Дарья Усачёва (Москва) – 78,41.
2. Анна Щербакова (Москва) – 77,47.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 76,36.
4. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 69,29.
5. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 65,26.
Усачёва обыграла Щербакову и Туктамышеву в короткой программе на этапе КР в Сочи
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