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Павлюченко и Ходыкин лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Сочи

Павлюченко и Ходыкин лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Сочи
Фигурное катание / Кубок России 0

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин вышли на первое место среди спортивных пар по итогам короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Павлюченко и Ходыкин обошли ближайших преследователей — пермяков Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева — почти на шесть баллов.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Спортивные пары

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) — 75, 94 балла
2. Юлия Арметьева/Михаил Назарычев (Пермский край) — 69,97
3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) — 59,95
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Москва/Татарстан) — 58,13

Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 26 октября. Начало – в 16:15 мск. Павлюченко и Ходыкин стали победителями второго этапа Кубка страны в Москве.

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