Павлюченко и Ходыкин лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин вышли на первое место среди спортивных пар по итогам короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Павлюченко и Ходыкин обошли ближайших преследователей — пермяков Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева — почти на шесть баллов.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Спортивные пары

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) — 75, 94 балла

2. Юлия Арметьева/Михаил Назарычев (Пермский край) — 69,97

3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) — 59,95

4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Москва/Татарстан) — 58,13

Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 26 октября. Начало – в 16:15 мск. Павлюченко и Ходыкин стали победителями второго этапа Кубка страны в Москве.