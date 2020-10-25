Павлюченко и Ходыкин лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Сочи
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин вышли на первое место среди спортивных пар по итогам короткой программы на третьем этапе Кубка России в Сочи.
Павлюченко и Ходыкин обошли ближайших преследователей — пермяков Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева — почти на шесть баллов.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Спортивные пары
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) — 75, 94 балла
2. Юлия Арметьева/Михаил Назарычев (Пермский край) — 69,97
3. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) — 59,95
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Москва/Татарстан) — 58,13
Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 26 октября. Начало – в 16:15 мск. Павлюченко и Ходыкин стали победителями второго этапа Кубка страны в Москве.
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