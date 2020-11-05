Киркоров восхищался танцем Бузовой, Тодоренко выступила в образе Монро. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки шестого выпуска шоу «Ледниковый период», который будет показан на Первом канале в ближайший уик-энд. В шоу приглашённая звезда встаёт в пару с титулованным профессиональным фигуристом. Выступление пар оценивает жюри в составе Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Михаила Швыдкого, Татьяны Тарасовой и Елены Исинбаевой. Ведущие шоу — Алина Загитова и Алексей Ягудин. Участники, которые набрали меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.



Комик Владимир Маркони и литовская фигуристка Маргарита Дробязко в прямом смысле зажгли на льду. Маркони едва не спалил свой костюм, используя огненные эффекты. Экс-футболист Дмитрий Сычёв в паре с Марией Петровой красиво выполнили танец, посвящённый известной киноленте. Следом Вячеслав Чепурченко сыграл в шахматную партию, в которой ему помогала Яна Хохлова. Журналистка Первого канала Ольга Паутова и Максим Шабалин откатали чувственный танец на льду. Филипп Киркоров высоко оценил умения Ольги Бузовой и её партнера Дмитрия Соловьёва в их новом выступлении. Регина Тодоренко предстала в образе Мэрилин Монро, а Роман Костомаров в образе женщины представили фильм «В джазе только девушки».



Первая часть лучших кадров со съёмок шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.