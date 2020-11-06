Загитова предстала в нежном образе, Ильиных расплакалась после танца. Фото с ледового шоу

В Москве состоялись съёмки шестого выпуска шоу «Ледниковый период», который будет показан на Первом канале в ближайший уик-энд. В шоу приглашённая звезда встаёт в пару с титулованным профессиональным фигуристом. Ведущие шоу — Алина Загитова и Алексей Ягудин. Выступление пар оценивает жюри в составе Татьяна Навки, Филиппа Киркорова, Михаила Швыдкого, Татьяны Тарасовой и Елены Исинбаевой. Участники, которые набрали меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Евгений Пронин представили выступление в стиле Бонни и Клайда, ограбивших банк и скрывающихся от полиции. Австрийский актёр Вольфганг Черни в паре с Оксаной Домниной превратились в вампиров, которые парили надо льдом. Влад Соколовский и фигуристка Екатерина Боброва сыграли влюбленную пару, занимающуюся лепкой кувшина. Заслуженный мастер спорта Александр Энберт и актриса Ольга Кузьмина представили захватывающее шоу в танце. Мария Луговая в паре с Повиласом Ванагасом исполнили обворожительный танец, после которого Мария едва не сдержала слёз. Актриса Ирина Пегова и Алексей Тихонов никак не могли воссоединиться из-за преграды. Олимпийская чемпионка Елена Ильиных и музыкант Влад Топалов зажгли в стиле бурлеска.

Вторая часть лучших кадров со съёмок шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.