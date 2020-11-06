Слуцкая объяснила острую реакцию общества на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, с чем, по её мнению, связана острая реакция на переход российской фигуристки Алёны Косторной от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье-2020.

«На самом деле острая реакция на уход Алёны связана с тем, что речь идёт о лидере сборной России. Но не будем забывать, что любому человеку свойственно выбирать там, где ему лучше.

Драматизировать переход к другому тренеру не стоит – главное, чтобы результаты сохранялись на уровне. В любом виде спорта всегда важно не останавливаться, идти дальше и пробовать что-то новое. Поэтому будет очень интересно понаблюдать за Косторной в новом сезоне», — приводят слова Слуцкой «Известия».