Алина Загитова описала Этери Тутберидзе несколькими словами

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова дала краткую характеристику тренеру Этери Тутберидзе. Все свои титулы Загитова завоевала под руководством Тутберидзе.
Алину спросили, каким должен быть идеальный тренер: деспотичным или мягкой женской натурой.
«Это всё вместе. И это Этери Георгиевна», — сказала она в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
- 5 ноября 2020
-
11:27
-
10:31
-
10:01
-
09:31
- 4 ноября 2020
-
21:38
-
21:13
-
21:01
-
20:52
-
20:46
-
17:35
-
17:20
-
16:14
-
15:47
-
13:07
-
12:30
-
12:25
-
11:12
-
10:13
-
01:13
- 3 ноября 2020
-
23:15
-
22:45
-
21:17
-
19:50
-
19:34
-
18:36
-
18:03
-
16:29
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
14:28
-
12:27
-
12:04
-
11:52
-
11:13