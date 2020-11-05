Алина Загитова описала Этери Тутберидзе несколькими словами

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова дала краткую характеристику тренеру Этери Тутберидзе. Все свои титулы Загитова завоевала под руководством Тутберидзе.

Алину спросили, каким должен быть идеальный тренер: деспотичным или мягкой женской натурой.

«Это всё вместе. И это Этери Георгиевна», — сказала она в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».