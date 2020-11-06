Анна Щербакова рассказала, что будет раскатывать новые коньки к Гран-при России

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова подвела итоги выступления на третьем этапе Кубка России в Сочи и рассказала, чем займётся перед стартом на Гран-при России, который пройдёт 20-22 ноября.

«Буду раскатывать новые коньки сразу после этапа Кубка России в Сочи, потому что перед этими соревнованиями они уже доживали, как могли.

Конечно, есть очень много моментов, над которыми работать. И это не банальные слова, а действительно в моих прокатах видны ещё недоработки большие, которых я не хотела бы допускать на соревнованиях. Прокат в Сочи получился таким тренировочным, хотелось бы на стартах более уверенный набор показывать.

В «Хрустальном» за это время я пыталась наработать более сложный набор в программе. Из-за того, что я пыталась усложниться, мы меняли набор, пытались вставить лутц – то так, то этак. В последний момент решили, что лучше я пройду с одним флипом, как и в прошлый раз.

Для меня это был тяжёлый момент, потому что всегда, когда ты что-то сделал на предыдущем соревновании, тебе тяжело выходить с тем же набором. Потому что понимаешь: если сделал в прошлый раз, в этот раз должно быть ещё лучше, нет права на ошибку. В прошлый раз у меня был один флип, и я была рада, что сделала, а сейчас это уже была моя обязанность исполнить», – сказала Щербакова Первому каналу.