Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с получением звания МСМК, замазав имя Косторной

В команде тренера Этери Тутберидзе поздравили двукратную чемпионку России Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса. Напомним, помимо Щербаковой звание получила чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная.

Фамилию Косторной в поздравлении замазали:

Фрагмент оригинала приказа выглядит так:

Фото: https://minsport.gov.ru/

Косторная ранее тренировалась у Тутберидзе. В межсезонье-2020 фигуристка перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020).

17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019).