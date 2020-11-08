Косторная обыграла Трусову в короткой программе на этапе Кубка России в Казани

Чемпионка Европы Алёна Косторная захватила лидерство после короткой программы на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Казани. Косторная не стала делать тройной аксель и допустила помарку при приземлении со второго прыжка в каскаде (тройного тулупа), но благодаря оценке за компоненты опередила Александру Трусову. Двукратная чемпионка мира среди юниоров попыталась исполнить тройной аксель, но допустила ошибку при приземлении.
Третьей с безупречным прокатом стала Майя Хромых.
Отметим, что Косторная и Трусова с сезона-2020/2021 тренируются в академии Евгении Плющенко, а Хромых является воспитанницей Этери Тутберидзе. Для Косторной это первый старт в сезоне.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Женщины. Короткая программа
1. Алёна Косторная (Москва) – 78,15.
2. Александра Трусова (Москва) – 77,42.
3. Майя Хромых (Москва) – 76,79.
4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 67,16
5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 64,39.
6. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 62,60.
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