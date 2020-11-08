Косторная обыграла Трусову в короткой программе на этапе Кубка России в Казани

Чемпионка Европы Алёна Косторная захватила лидерство после короткой программы на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Казани. Косторная не стала делать тройной аксель и допустила помарку при приземлении со второго прыжка в каскаде (тройного тулупа), но благодаря оценке за компоненты опередила Александру Трусову. Двукратная чемпионка мира среди юниоров попыталась исполнить тройной аксель, но допустила ошибку при приземлении.

Третьей с безупречным прокатом стала Майя Хромых.

Отметим, что Косторная и Трусова с сезона-2020/2021 тренируются в академии Евгении Плющенко, а Хромых является воспитанницей Этери Тутберидзе. Для Косторной это первый старт в сезоне.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Женщины. Короткая программа

1. Алёна Косторная (Москва) – 78,15.

2. Александра Трусова (Москва) – 77,42.

3. Майя Хромых (Москва) – 76,79.

4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 67,16

5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 64,39.

6. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 62,60.