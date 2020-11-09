«Нет ощущения соревнований». Алёна Косторная — о победе в короткой программе

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о выступлении в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани, которую она выиграла с результатом 78,15 балла, опередив Александру Трусову и Майю Хромых.

«Я оцениваю соревнования как проходящие. Мне нужно было выйти, почувствовать, что это такое, вспомнить ощущение соревнований. Пока оно не вспомнилось.

Не знаю почему, но нет ощущения соревнований. Раньше меня прямо потряхивало – возможно, это последствия того, что я не прыгала тройной аксель сейчас. Ну что там, тройные собрать и всё…

Я пока не буду пробовать тройной аксель в короткой программе. На Гран-при России, надеюсь, попробую с двумя, может быть, с тремя тройными акселями в программах. Но в данный момент прыжок находится в работе», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.