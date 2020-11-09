Фигуристка Анна Щербакова показала подарок от болельщицы из Японии

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова показала подарки от японской болельщицы. Один из плюшевых мишек одет в костюм, похожий на кимоно, в котором фигуристка катала в минувшем сезоне показательный номер. На второй игрушке – платье, скопированное с наряда Анны на одной из ярких фотографий.

«Распаковала посылку из Японии. От моей любимой поклонницы. Спасибо огромное за такие милые и памятные подарки, сделанные своими руками. Пополнение в моей коллекции мишек», – написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Щербакова выиграла два этапа Кубка России – в Сызрани и Сочи – и отобралась на чемпионат страны.