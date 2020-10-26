Анна Щербакова: не представляю себя в обычной жизни

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своей мотивации.

«Действительно, меня никто никогда не заставлял. У родителей всегда было: «Если не нравится, мы закончим, пойдём учиться или ещё что-то». Это, конечно, когда я была помладше — сейчас-то они, естественно, понимают, что для меня это очень важно. И нет разговоров, что чуть чего — давай закончим.

Я люблю этим заниматься. Конечно, на тренировках это и тяжело. Не всегда в кайф. Приходится работать, но мне так нравится выступать, чувствовать эти ощущения, передавать образы — скажем так, театральная составляющая фигурного катания. Как-то всё в совокупности.

Не представляю себя в обычной жизни. Каждый день рутинно ходить в школу, возвращаться, делать уроки — и всё по новой. Я себя в этом не вижу, мне всегда нужно движение. Мы ездим на соревнования, и это большое удовольствие для меня. Наверное, это и есть главный мотиватор», — приводит слова Щербаковой ТАСС.