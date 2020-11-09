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Победный прокат произвольной программы Александры Трусовой на Кубке России в Казани. Видео

Победный прокат произвольной программы Александры Трусовой на Кубке России в Казани. Видео
Фигурное катание / Кубок России 0

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова впервые в сезоне-2020/2021 включила в произвольную программу четыре четверных прыжка и справилась с тремя из них: сальховом, лутцом и тулупом в каскаде с ойлером и тройным сальховом. После исполнения сольного четверного тулупа спортсменка упала. Ещё одного падения Александре не удалось избежать после каскада лутц — риттбергер, в котором оба прыжка должны были быть тройными. В остальном прокат Трусовой удался, за технику она получила от судей 102,89 балла. Оценки Александры за произвольную программу (171,21) и по сумме двух выступлений (248,63) превысили мировые рекорды.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права принадлежат Первому каналу.

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